Кремль прокомментировал реакцию Запада на инициативы Путина по Украине

Западные страны неконструктивно отреагировали на предложения президента России Владимира Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию ситуации на Украине. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Ее много, огромное количество — официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера», — сказал он.

До этого немецкий журналист и шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель назвал предложенную российским лидером инициативу по конфликту на Украине четкими шагами к урегулированию кризиса.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

Владимир Зеленский назвал условия президента Российской Федерации Владимира Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее Сергей Лавров оценил возможную реакцию Запада на предложения Путина.