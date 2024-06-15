В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ

Отказ в выдаче Румынией виз для делегации Российской Федерации в ПА ОБСЕ делает актуальным вопрос о целесообразности пребывания России в организации. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Если продолжается последовательная визовая дискриминация, если нас не слышат и не хотят слышать, нет смысла оставаться в такой Ассамблее», — написал он.

Слуцкий отметил, что в Госдуме и Совете федерации в феврале был поднят вопрос о приостановлении участия РФ в ПА ОБСЕ и выплат взноса в ее бюджет.

«ПА ОБСЕ из площадки для диалога превратилась в инструмент по целенаправленной реализации антироссийского курса», — подчеркнул политик.

По его мнению, это говорит «о полной деградации механизма парламентского взаимодействия на пространстве ОБСЕ». Слуцкий отметил, что Ассамблеей планомерно игнорируются проблемы, которые связаны «с нарушением прав национальных меньшинств, свободы общения и обучения на родном языке».

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России пора сказать Парламентской ассамблее ОБСЕ «до свидания» из-за несамостоятельности и чрезмерной политизированности этой структуры.

Ранее в парламенте РФ назвали «никчемными болтунами» членов ПАСЕ.