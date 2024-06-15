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Глава МАГАТЭ Гросси отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что не поедет на саммит по Украине в Швейцарии

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии у него планов принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило новостное агентство «Укринформ».

«Нет, я не буду принимать непосредственное участие [в саммите]», — сказал специалист, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Гросси, он принял такое решение, чтобы не смешивать техническую работу с политикой. В то же время он рассказал, что во время подготовки мероприятия «был на связи» с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Более того, в преддверии конференции глава МАГАТЭ провел встречу с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Саммит по Украине в Швейцарии проходит в городе Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня. Участие в саммите подтвердили представители около 100 государств и ряда международных организаций. При этом американский президент Джо Байден, а также китайский и бразильский лидеры Си Цзиньпин и Луис Инасиу Лула да Силва отказались ехать на мероприятие.

РФ, в свою очередь, так и не получила от Швейцарии официального приглашения на конференцию. Более того, представители российских властей неоднократно заявляли, что в любом случае не станут участвовать в этом мероприятии. В том числе об этом сообщала официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о конференции по Украине в Швейцарии.

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