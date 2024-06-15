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Договор о нейтралитете Украины, обсуждавшийся в Турции, содержал 18 статей

NYT: договор о нейтралитете Украины, обсуждавшийся в Турции, содержал 18 статей

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Shutterstock/FOTODOM

Американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что имеет в своем распоряжении текст соглашения о нейтралитете Украины и гарантиях безопасности, который обсуждали представители России и Украины в 2022 году.

Отмечается, что данный документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». В нем содержатся 18 статей и шесть приложений.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», понимая при этом все юридические тонкости. Он добавил, что без участия России выйти на мирное урегулирование украинского вопроса невозможно. После урегулирования конфликта, отметил Путин, евразийские страны смогли бы приступить к созданию неделимой системы безопасности.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. В апреле стороны продолжили обсуждение проекта соглашения по видеосвязи, — в результате стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины К маю переговорщики были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

Ранее Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом.

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