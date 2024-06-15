Захарова: не понять предложения Путина по Украине могут только те, кто не хочет мира

Участникам конференции по Украине в Швейцарии нужно обсуждать мирные предложения президента России Владимира Путина, если они хотят «спасти мир». Об этом ТАСС заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в преддверии старта швейцарского форума.

«Президент России все сказал и показал реальный путь к миру. Не увидеть, не понять могут только те, кто мира не хочет», — сказала она.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россию необходимо приглашать на будущие конференции по Украине, цель конференции в Швейцарии, которая стартует 15 июня, — заложить основы для этого.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия РФ пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран.

На мероприятии обсудят ряд пунктов из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

14 июня на встрече с руководством МИД Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее Небензя заявил, что цель саммита в Швейцарии — предъявить РФ ультиматум в виде плана Киева.