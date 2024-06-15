Захарова обвинила Украину в лишении своего народа мира

Власти Украины лишают свой народ мира, отказываясь от предложений президента России Владимира Путина по мирному урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«А им уже на украинский перевели? Банковая (Банковая улица в Киеве, на котором расположена администрация украинского президента — прим. ред.) уже довела и Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», — высказал мнение журналист.

Захарова также подчеркнула, что участники конференции по Украине, которая стартовала в Швейцарии 16 июня, должны обсуждать предложения Путина, если хотят «спасти мир».

По ее словам, не понять слова российского лидера могут только те, кто мира не желает.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран.

На мероприятии обсудят ряд пунктов из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.