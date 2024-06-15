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Эрдоган раскрыл одну из тем прошедших переговоров главы МИД Турции с Путиным

Эрдоган сообщил, что Фидан и Путин обсудили выборы в курдских районах Сирии

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего недавнего визита в Москву подробно обсудил с президентом России Владимиром Путиным тему выборов в курдских районах Сирии. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам по окончании его поездок в Испанию и Италию, передает агентство Anadolu.

Он отметил, что никаких выборов в этих районах САР нет. По словам главы государства, там ведется игра, призванная легитимизировать Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее сирийские ответвления. Он считает, что администрация Сирии не разрешит им провести выборы или свободно предпринимать шаги в этом направлении.

«Наш министр иностранных дел Хакан Фидан был в Москве и подробно обсудил эти вопросы с господином Путиным, а также с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым», — сказал турецкий лидер.

Он также выразил надежду, что РПК и другие не получат возможности свободно действовать в Сирии.

В апреле Эрдоган после возвращения из Ирака заявил, что Турция совместно с соседями покончит с Рабочей партией Курдистана (РПК) у своих границ.

Ранее в Турции рассказали, как США с помощью курдов создают «маленький Израиль» у границ страны.

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