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Стало известно о первых поставках боеприпасов для ВСУ в рамках чешской инициативы

Глава МИД Липавский: Украина уже получает боеприпасы в рамках чешской инициативы

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Hadi Mizban/AP

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что на Украину уже прибывают боеприпасы, закупленные в третьих странах в рамках инициативы Праги по военной поддержке Киева. Его слова приводит «Европейская правда».

«Честно говоря, первые партии боеприпасов прибывают на Украину в эти дни. Поэтому в этом году мы сможем закупить и непрерывно поставлять значительное количество боеприпасов. К этому времени через различные каналы Чехия поставила более миллиона снарядов для Украины. Чешская инициатива по поставке боеприпасов, несомненно, поможет продолжить этот процесс», — заявил Липавский.

По его словам, в инициативе участвуют 20 стран, пять из которых уже перечислили деньги, и теперь Прага занимается заключением необходимых соглашений и покупкой боеприпасов из разных стран, которые затем отправляются на Украину.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что десятки тысяч боеприпасов будут поставляться на Украину ежемесячно в рамках чешской инициативы. Ожидается, что до конца этого года ВСУ получат сотни тысяч снарядов.

Ранее Фиала заявил, что его страна оказывает военную помощь Украине, потому что боится повторения Пражской весны.

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