Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-госсекретарь США связал визит кораблей ВМФ РФ на Кубу со слабостью Байдена

Экс-госсекретарь Помпео объяснил визит кораблей ВМФ РФ на Кубу слабостью Байдена

close
100%
Alex Brandon/AP

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что многие союзники Вашингтона на мировой арене обеспокоены тем, что глобальные противники страны считают действующего главу государства Джо Байдена слабым, и пытаются за счет этого добиться преимущества. Так в беседе с Fox News он прокомментировал визит ВМФ России на Кубу.

«Я думаю, что плохие парни считают нашего президента несостоявшимся и слабым, и я думаю, что наши союзники очень обеспокоены тем, что Америки не будет рядом, когда они им понадобятся», — заявил Помпео.

Он предупредил, что простым американцам следует «гораздо меньше беспокоиться» о проплывающем рядом с побережьем США российском флоте, поскольку это единичный инцидент, однако они должны отдавать отчет, что существует «типичная ситуация, когда администрация Байдена не может защитить основные интересы безопасности Соединенных Штатов».

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.

Ранее стало известно, что проход российских военных кораблей «заворожил» американцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами