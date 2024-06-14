Путин объяснил непобедимость России

Россия непобедима, потому что ее многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя семьей. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, обращаясь к одному из участников программы «Время героев».

«Вы не промахнулись и в десятку попали, когда сказали, что вы армянин, а чувствуете себя русским офицером», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент отметил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.

«Но пока мы чувствуем себя одной семьей — мы непобедимы!» — заверил глава государств, добавив, что в этом сила страны, которую никто не сможет преодолеть.

Кроме того, в обращении к бойцам СВО Путин заявил, что их любят и думают о них каждую минуту.

Также Путин назвал обеспечение государства кадрами важнейшей задачей дня. Кроме того, по словам российского лидера, сегодняшний мир таков, что важнейшим преимуществом для каждого человека является умение работать в команде.

Ранее Путин призвал беречь людей во время СВО.