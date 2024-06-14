В Кремле прояснили Зеленскому смысл условий Путина для начала переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия переговоров с Украиной являются комплексной и глубоко мирной инициативой, а не ультиматумом. Об этом пишет газета «Известия».

Пресс-секретарь главы государства назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Путин поставил ультиматум, «однозначно неверным пониманием».



«Это именно мирная инициатива. Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение», — отметил Песков.

До этого Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом: Вооруженные силы Украины должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее офис президента Украины отверг мирные инициативы Путина.