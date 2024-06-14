Военный эксперт объяснил, зачем США направили субмарину к берегам Кубы

США направили субмарину USS Helena к берегам Кубы в надежде получить данные о российской подводной лодке «Казань». Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Отправка американской подводной лодки в залив Гуантанамо напрямую связана с прибытием наших кораблей на Кубу. Однако цель переброски USS Helena — это не демонстрация силы, как предполагают западные СМИ, а сбор информации о нашей лодке «Казань», — сказал Леонков.

Он пояснил, что США намереваются получить гидроакустическую картину российской подлодки. По его словам, это набор характеристик, который впоследствии поможет Вашингтону фиксировать движение «Казани».

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.

По данным CNN, американские военные развернули свои корабли и самолеты для наблюдения за военными учениями России в Атлантике и Карибском бассейне, а также следили за российскими судами, которые в последние дни пересекали Атлантику по пути на Кубу.

Ранее военный эксперт рассказал о вооружении атомной подлодки «Казань».