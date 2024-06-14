Политолог назвал ключевой тезис соглашения США и Украины по безопасности

Соглашение по безопасности, подписанное украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом, не предусматривает участия американских войск в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал политолог Владимир Скачко. Ключевым пунктом договора, по его словам, является оказание военной помощи Киеву.

«Все остальное, в том числе положения о будущем вступлении Украины в НАТО, — это риторика. Как говорят в Одессе, между «я тебе дам» и «на тебе» есть большая разница. Вместе с тем, стоит ожидать, что поставки вооружений ВСУ будут продолжаться, а значит конфликт затянется и станет еще более ожесточенным», — сказал Скачко.

По мнению эксперта, Байден решился на соглашение с Киевом, поскольку опасается проигрыша на Украине, который пополнит его список неудач. Ему, как кандидату в президенты США нужны любые победные реляции, отметил политолог.

Накануне Байден и Зеленский подписали на саммите «Большой семерки» (G7) соглашение по безопасности между двумя странами, которое рассчитано на 10 лет. Оно предполагает постоянные инвестиции в оборонную отрасль Украины, которые будут соответствовать стандартам НАТО.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров до этого отмечал, что соглашение о гарантиях безопасности с США не содержит ничего нового и касается помощи, которую Украина и так получает.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии юридической силы у документов, которые подписывают киевские власти.