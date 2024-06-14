В ВС России заявили, что теперь Западу будет тяжело говорить, что РФ не хочет переговоров

После заявлений президента России Владимира Путина Западу будет очень тяжело говорить, что Москва не хочет мирных переговоров. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов, слова которого передает ТАСС.

Алаудинов заявил, что западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, должны знать, на что они могут рассчитывать.

«Я считаю, что они все это все услышат. Им будет очень тяжело говорить о том, что Москва не хочет мирных переговоров. Путин озвучил, что он готов на мирные переговоры, но с условиями», — заявил Алаудинов.

Днем 14 июня Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

При этом Путин подчеркнул, что Москва в марте 2022 года не исключала сохранения суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями, при условии, что РФ будет предоставлен сухопутный доступ в Крым.

Президент дал понять, что Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что предложения России по переговорам по украинскому конфликту будут рассмотрены в ближайшее время.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о катастрофическом сценарии для «бандеровского режима».