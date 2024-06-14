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В ВС России заявили, что теперь Западу будет тяжело говорить, что РФ не хочет переговоров

Алаудинов: после слов Путина Запад не сможет сказать, что РФ не хочет мира

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Телеграм-канал «РИА Новости»

После заявлений президента России Владимира Путина Западу будет очень тяжело говорить, что Москва не хочет мирных переговоров. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов, слова которого передает ТАСС.

Алаудинов заявил, что западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, должны знать, на что они могут рассчитывать.

«Я считаю, что они все это все услышат. Им будет очень тяжело говорить о том, что Москва не хочет мирных переговоров. Путин озвучил, что он готов на мирные переговоры, но с условиями», — заявил Алаудинов.

Днем 14 июня Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

При этом Путин подчеркнул, что Москва в марте 2022 года не исключала сохранения суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями, при условии, что РФ будет предоставлен сухопутный доступ в Крым.

Президент дал понять, что Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что предложения России по переговорам по украинскому конфликту будут рассмотрены в ближайшее время.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о катастрофическом сценарии для «бандеровского режима».

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