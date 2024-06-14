Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира

Президент России Владимир Путин заявил, что если Украина и Запад откажутся от российского предложения мира, то новые условия мирных переговоров будут другими. Об этом лидер страны сообщил на встрече с руководством МИД РФ, которая транслировалась на Youtube-канале министерства.

«Если в Киеве и западных столицах от него (российского предложения урегулирования ситуации на Украине. — прим. ред. ), как и прежде, также откажутся, то, в конце концов, это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — сказал Путин.

Он предупредил, что в будущем ситуация на фронте будет изменяться не в пользу Украины и «условия для начала переговоров будут другими».

14 июня Путин назвал условия условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Украины должна официально уведомить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, отметил президент. Он добавил, что если Киев выполнит эти условия, то в ту же минуту из Москвы «последует приказ прекратить огонь и начать переговоры».

Ранее Путин заявил, что Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине.