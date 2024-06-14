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Медведев назвал возможную границу санитарной зоны на Украине

Медведев: санитарной зоной для РФ может стать вся Украина до Польши

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что так называемая санитарная зона, которую российское государство создает для обеспечения своей безопасности, может распространиться на всю территорию Украины вплоть до границ с Польшей. Соответствующий пост опубликован на его странице в «ВКонтакте».

По его словам, именно с западных границ Украины «исходит непрерывная угроза».

14 июня президент России Владимир Путин в МИД России провел совещание с руководством министерства иностранных дел России. Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. Глава государства заявил, что новые территории теперь навсегда с Россией и этот вопрос не может обсуждаться. В 2022 году, по его словам, российские войска подошли к Киеву, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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