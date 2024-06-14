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В США назвали неожиданную причину поддержки Украины

Обозреватель Дор: США продолжают поддерживать Украину из-за минеральных ресурсов

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Elizabeth Frantz/Reuters

Политический обозреватель Джимми Дор заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать конфликт на Украине из-за желания завладеть минеральными ресурсами республики. Такую точку зрения он высказал на своем YouTube-канале.

Так он прокомментировал высказывание сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о том, что Вашингтон не должен допустить, чтобы ресурсы Украины достались России и Китаю.

«Знаете, что самое смешное? Я не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь из этих психопатов упоминал что-нибудь о минералах до этого момента. Я помню свободу, демократию, «если мы не остановим президента России Владимира Путина сейчас, он пойдет дальше на Европу». Помню это, но ничего не помню о минералах», — сыронизировал обозреватель.

До этого Грэм заявил, что помощь Украине в конфликте с Россией может принести выгоду США и странам Запада. По его словам, Украина имеет «критически важные полезные ископаемые на 10-12 триллионов долларов». Он считает, что эта страна может быть самой богатой в Европе.

Ранее Орбан заявил, что западные страны хотят нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы получить доступ к ее природным богатствам.

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