Генпрокуратура РФ признала нежелательной НПО из Финляндии

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации (НПО) International Russian Radio&Television (Финляндия). Об этом говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Также нежелательными признаны аффилированные с ней структуры из Канады и США под одним Great Commission Media Ministries.

Согласно данным ГП РФ, объединение вовлекает в свои ряды оппозиционно настроенных людей и использует в целях дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в России.

«Информационные сюжеты структур носят откровенно антироссийский характер», — заявили в генпрокуратуре.

До этого сообщалось, что Минюст России включил в список нежелательных организаций «Либерально-демократическую лигу Украины», созданную студентами украинских вузов. Организация также обозначается в перечне как «Лiберально-демократична Лiга Украïни» и Liberal Democratic League of Ukraine.

Ранее житель Московской области собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации.