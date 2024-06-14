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Медведев заявил о катастрофическом сценарии для «бандеровского режима»

Медведев: ситуация для Украины развивается по катастрофическому сценарию

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Ситуация для Украины сейчас складывается по катастрофическому сценарию. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Комментируя заявления президента РФ Владимира Путина в Министерстве иностранных дел, Медведев напомнил, что Москва неоднократно предлагала Западу урегулировать ситуацию на Украине в «зародыше», но » в ответ были лишь циничные манипуляции и прямой обман». Кроме того, Медведев вспомнил о переговорах в Стамбуле после начала СВО, когда украинская сторона парафировала мирный договор с Россией, но Запад вынудил Киев отказаться от подписанных бумаг.

Медведев подчеркнул, что ситуация изменилась, ведь все новые регионы навсегда стали частью Российской Федерации.

«Очевидно, что события развиваются по катастрофическому для бандеровского режима сценарию. Дальше будет только хуже, об этом прямо сказал наш Президент, формулируя базу для возможных переговоров. Пространство для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны. И недалек тот день, когда может остаться лишь ее узкая полоска», — написал Медведев.

До этого Медведев заявил, что после истечения пятилетнего срока полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины он «никто и звать его никак», а его приказы не должны никем исполняться.

Днем 14 июня Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

Ранее в Кремле выразили надежду, что предложения Путина по Украине рассмотрят в ближайшее время.

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