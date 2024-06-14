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Путин: Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение

Путин: сегодня РФ делает еще одно конкретное реальное мирное предложение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что перечисленные им условия для переговоров с Киевом являются еще одним реальным мирным предложением.

Об этом он сказал в ходе выступления в МИД РФ.

«Сегодня мы делаем еще одно конкретное реальное мирное предложение», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, если Запад и Киев откажутся, то ответственность за продолжение кровопролития будет на них.

В ходе выступления в российском внешнеполитическом ведомстве Путин заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

Он отметил, что после того, как украинские власти заявят о готовности к такому решению и начнут реальный вывод войск из указанных регионов, из Москвы незамедлительно, «буквально в ту же минуту» последует приказ о прекращении огня и начале переговоров.

Президент подчеркнул, что позиция РФ заключается в том, чтобы у Украины был нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Также он отметил необходимость демилитаризации и денацификации страны.

Президент РФ 14 июня прибыл к зданию министерства иностранных дел страны на Смоленской площади в Москве для встречи с руководством внешнеполитического ведомств. Мероприятие прошло в расположенном по соседству с МИД РФ здании пресс-центра. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Путин заявил, что Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине.

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