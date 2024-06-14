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Путин заявил, что РФ «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по Украине

Путин: Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине

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РИА Новости

Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», понимая при этом все юридические тонкости, сказал президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.

«Там есть легитимные власти, даже в соответствии с конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры. Пожалуйста, мы готовы», — сказал российский лидер.

Он добавил, что без участия России выйти на мирное урегулирование украинского вопроса невозможно. После урегулирования конфликта, отметил Путин, евразийские страны смогли бы приступить к созданию неделимой системы безопасности.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. В апреле стороны продолжили обсуждение проекта соглашения по видеосвязи, — в результате стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины К маю переговорщики были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

В начале июня этого года Путин заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. По его словам, РФ готова рассматривать мирные соглашения на тех условиях, о которых стороны договаривались в Минске и в Стамбуле.

Ранее Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом.

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