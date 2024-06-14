Путин заявил, что РФ «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по Украине

Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», понимая при этом все юридические тонкости, сказал президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.

«Там есть легитимные власти, даже в соответствии с конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры. Пожалуйста, мы готовы», — сказал российский лидер.

Он добавил, что без участия России выйти на мирное урегулирование украинского вопроса невозможно. После урегулирования конфликта, отметил Путин, евразийские страны смогли бы приступить к созданию неделимой системы безопасности.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. В апреле стороны продолжили обсуждение проекта соглашения по видеосвязи, — в результате стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины К маю переговорщики были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

В начале июня этого года Путин заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. По его словам, РФ готова рассматривать мирные соглашения на тех условиях, о которых стороны договаривались в Минске и в Стамбуле.

Ранее Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом.