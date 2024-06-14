Путин сообщил об условии РФ в 2022 году по Крыму, Херсонской и Запорожской областям

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва в марте 2022 года не исключала сохранения суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями, при условии, что РФ будет предоставлен сухопутный доступ в Крым.

Об этом он заявил в ходе выступления в МИД РФ.

Путин отметил, что в ходе переговоров неназванный западный политик спрашивал, будут ли ВС России оставаться в Херсонской и Запорожской областях, и что будет с этими регионами после достижения Москвой целей специальной военной операции.

«На это я ответил, что не исключаю сохранения украинского суверенитета над этими территориями, но при условии, что Россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом», — сказал он.

Кроме того, Путин, выступая во внешнеполитическом ведомстве, отметил, что в 2022 году во время начала специальной военной операции на Украине решений о штурме Киева не принималось.

Также он заявил, что народы России и Украины нашли бы способ справедливо урегулировать любой конфликт, но мешает бесцеремонная политика Запада.

Президент РФ 14 июня прибыл к зданию министерства иностранных дел страны на Смоленской площади в Москве для встречи с руководством внешнеполитического ведомств. Мероприятие проходит в расположенном по соседству с МИД РФ здании пресс-центра.

На встрече планируется обсудить все ключевые международные вопросы, включая Украину, сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин заявил, что Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули.