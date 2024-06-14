Путин заявил, что Россия предлагала Украине разрешить конфликт в Донбассе мирно

Россия перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года обращалась к Украине с призывом вывести свои войска из Донбасса, чтобы разрешить конфликт в регионе, но Киев отказался. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел страны, передает ТАСС.

«Контакты были, и мы сразу им сказали: войска убирайте оттуда, и все на этом закончится. Это предложение сразу же, практически, было отвергнуто», — сказал российский лидер.

14 июня Путин в МИД России проводит совещание с руководством министерства иностранных дел России. Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. Глава государства заявил, что новые территории теперь навсегда с Россией и этот вопрос не может обсуждаться. В 2022 году, по его словам, российские войска подошли к Киеву, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.