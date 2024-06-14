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Путин объяснил, почему России и Украина никак не могут помириться

Путин: русские и украинцы урегулировали бы конфликт, но мешает авантюра Запада

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МИД Белоруссии

Народы России и Украины нашли бы способ справедливо урегулировать любой конфликт, но мешает бесцеремонная политика Запада. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

Он отметил, что кризис с Украиной — это не конфликт двух государств. «Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы», — отметил Путин.

Однако российский лидер считает, что корни конфликта — не в двусторонних отношениях, а результат мирового и европейского развития конца XX — начала XXI века. Он отметил, что Запад проводит агрессивную и авантюрную политику задолго до того, как началась специальная военная операция.

До этого Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине в рамках специальной военной операции (СВО). По его словам, на Западе постоянно обвиняют Россию в том, что она начала военные действия на Украине и является агрессором.

Ранее в офисе Зеленского рассказали о страхе украинцев перед предательством Западом.

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