Путин рассказал об успехах в формировании многополярности в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что многополярность успешно формируется в современном мире, глубинные изменения внушают оптимизм. Его слова приводит ТАСС.

«Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет. Ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции», — сказал российский лидер на встрече с руководством МИД РФ.

В ходе выступления Путин заявил, что мир подошел близко к точке невозврата, --этому поспособствовали эгоизм и высокомерие западных государств.

14 июня Путин в МИД России проводит совещание по совершенствованию государственной миграционной политики. Ранее глава государства заявлял, что пока в России не выстроено осмысленной миграционной политики, но перед правительством поставлена такая задача. По его словам, этой темой нужно как можно скорее заняться системно, «нельзя делать вид, что этой проблемы нет». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.