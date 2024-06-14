Путин приехал на встречу с руководством МИД РФ

Российский президент Владимир Путин прибыл к зданию министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве для встречи с руководством ведомства.

Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, встреча проходит в здании пресс-центра МИД.

В свою очередь официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию со встречи.

«На Смоленке проходит встреча Президента России Владимира Путина с руководством МИД», — написала она.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что президент России обсудит с руководством МИД ключевые международные вопросы.

Он сообщал, что в ходе заседания, в том числе будет обсуждена тема Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий журналистам возле здания российского внешнеполитического ведомства в Москве, отметив, что выступление президента состоится в ближайшее время.

ТАСС отметил, что последний раз президент РФ приезжал на Смоленскую площадь для участия в расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел в ноябре 2021 года.

Ранее Захарова заявила, что Запад не отказался от своего первоначального плана по нанесению России стратегического поражения