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Путин приехал на встречу с руководством МИД РФ

Путин приехал на Смоленскую площадь для встречи с руководством МИД РФ

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Российский президент Владимир Путин прибыл к зданию министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве для встречи с руководством ведомства.

Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, встреча проходит в здании пресс-центра МИД.

В свою очередь официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию со встречи.

«На Смоленке проходит встреча Президента России Владимира Путина с руководством МИД», — написала она.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что президент России обсудит с руководством МИД ключевые международные вопросы.

Он сообщал, что в ходе заседания, в том числе будет обсуждена тема Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий журналистам возле здания российского внешнеполитического ведомства в Москве, отметив, что выступление президента состоится в ближайшее время.

ТАСС отметил, что последний раз президент РФ приезжал на Смоленскую площадь для участия в расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел в ноябре 2021 года.

Ранее Захарова заявила, что Запад не отказался от своего первоначального плана по нанесению России стратегического поражения

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