Политолог: Пашинян зря надеется на Запад в вопросах безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян зря полагается на Запад в вопросах обеспечения безопасности страны. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, комментируя планы Еревана выйти из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Его ранг в глобальных элитах не таков, что Запад перестанет обращать внимание на Украину, Россию, Китай, Тайвань и Израиль и будет заниматься исключительно Арменией. Уже абсолютно очевидно, что, например, Франции сейчас не то что не до Армении, но даже не до Африки», — сказал Межевич.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем», который никак не защищает страну. При этом премьер-министр подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения.

Позднее политолог Юрий Светов заявил, что Россия должна исключить Армению из ОДКБ в ответ на провокации. Ереван, по его словам, уже не раз демонстрировал нежелание сотрудничать с организацией, проверяя, как долго российская сторона будет это терпеть.

Ранее Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко.