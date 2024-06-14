Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Пашинян зря надеется на Запад в вопросах безопасности

Политолог Межевич: Запад не сможет обеспечить безопасность Армении

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян зря полагается на Запад в вопросах обеспечения безопасности страны. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, комментируя планы Еревана выйти из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Его ранг в глобальных элитах не таков, что Запад перестанет обращать внимание на Украину, Россию, Китай, Тайвань и Израиль и будет заниматься исключительно Арменией. Уже абсолютно очевидно, что, например, Франции сейчас не то что не до Армении, но даже не до Африки», — сказал Межевич.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем», который никак не защищает страну. При этом премьер-министр подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения.

Позднее политолог Юрий Светов заявил, что Россия должна исключить Армению из ОДКБ в ответ на провокации. Ереван, по его словам, уже не раз демонстрировал нежелание сотрудничать с организацией, проверяя, как долго российская сторона будет это терпеть.

Ранее Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами