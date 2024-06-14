Назначены довыборы депутатов Госдумы в трех одномандатных округах

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации назначила на 8 сентября довыборы депутатов Государственной думы в трех одномандатных округах. Об этом сообщает ТАСС.

«Нас ожидают избирательные кампании по следующим дополнительным выборам в трех регионах — это Республика Хакасия, Брянская область и Ростовская область», — сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что дополнительные выборы было предложено назначить на 8 сентября. Это решение было принято единогласно.

До этого стало известно, что бывший глава Минэнерго Николай Шульгинов планирует баллотироваться в Государственную думу по Хакасскому одномандатному округу №35 на довыборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил руководитель регионального отделения «Единой России», председатель верховного совета республики Сергей Сокол. Пресс-служба главы региона уточнила, что Шульгинов будет баллотироваться вне партии.

Ранее певец Родион Газманов сообщил, что баллотируется в депутаты Мосгордумы.