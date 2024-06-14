Палаточный лагерь протестующих в Ереване свернут

В Ереване свернут палаточный лагерь участников акции за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Собирать палаточный лагерь начали поздно вечером 13 июня, после заявлений лидера движения «Тавуш во имя Родины» архиепископа Баграта Галстаняна о переносе лагеря в другое место.

Лидер армянской оппозиции заявлял, что протестующие снова соберутся у здания парламента 17 июня. На эту дату назначено внеочередное заседание парламента по вопросу об отставке правительства.

Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и передачи Азербайджану нескольких приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.

12 июня у парламента Армении в Ереване, где выступил премьер-министр страны Никол Пашинян, начались столкновения между полицией и протестующими. Участники акции пытались прорвать оцепление у здания парламента, при этом силовики пытались их оттеснить. В результате действий полиции у здания парламента страны пострадала журналист Mediahub Наре Геворкян.

13 июня стало известно, что число обратившихся за медицинской помощью после столкновений протестующих с полицией выросло до 101.

Ранее Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко.