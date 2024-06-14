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В Совфеде отреагировали на решение Литвы по захоронениям советских воинов

Сенатор Цеков: Литва будет каяться за решение о захоронениях советских воинов

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Телеграм-канал «IZ.RU»

Разрешение властей Литвы переносить захоронения советских воинов бессовестным и антигуманным. Этот шаг осудит все мировое сообщество, что в конце концов приведет к тому, что Литва будет раскаиваться, заявил он в беседе с RT.

Напомним, в Литве приняли поправки, которые разрешают переносить захоронения советских воинов из общественных мест на обычные городские кладбища. Захоронение для этого должно быть признано «пропагандирующим тоталитарный режим и идеологию авторитаризма». Цеков назвал это демонстрацией ликвидации общемировых ценностей.

«Придет время, они будут каяться. Всем мировым сообществом это будет осуждаться, я в этом убежден, — убежден сенатор. — Если не сегодня, то будет осуждаться в последующем».

По мнению Цекова, в Литве наблюдается «полный упадок», и для сохранения влияния среди жителей власти принимают подобные «бессовестные и антигуманные решения».

Ранее в Литве призвали лишать гражданства за поддержку ряда стран.

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