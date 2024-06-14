Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского мастером шоу-бизнеса, который использует свои артистические возможности, чтобы выдавать плохое за хорошее. Ее слова приводит РИА Новости.

«Дело в том, что Зеленский — мастер пиара и мастер шоу-бизнеса. Я думаю, это одна из причин, почему его Коломойский в свое время и купил, купил в том числе как политический проект, потом тут же достаточно удачно для себя — на тот момент, потом, правда, я думаю, он об этом пожалел — перепродал США», — сказала Захарова.

По ее мнению, президент Украины пользуется всей палитрой артистических возможностей, чтобы выдавать плохое за хорошее.

До этого немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что Владимир Зеленский привел Украину к краху, вступив в конфликт с Россией ради спонсоров из Соединенных Штатов. По его словам, украинский лидер «комик, который выиграл выборы на Украине, пообещав мир, уничтожил страну». Дотком подчеркнул, что по вине Зеленского страна лишилась целого поколения мужчин из-за спровоцированного конфликта с Москвой ради «американских кукловодов».

Ранее Медведчук заявил, что Зеленскому как политику приходит конец.