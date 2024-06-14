В Госдуме одобрили законопроект о выдворении иностранцев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству призвал депутатов нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект, который даст полицейским полномочия принимать решения по выдворению из России иностранцев и лиц без гражданства. Об этом пишет ТАСС.

«Рекомендовать Государственной думе принять данный законопроект в первом чтении. <…> Предложить Совету Государственной думы включить вопрос о рассмотрении указанного проекта федерального закона в первом чтении в проект порядка работы Государственной думы на 18 июня 2024 года», — отмечается в решении комитета.

В конце мая правительство РФ поддержало законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России при условии доработки документа с учетом указанных замечаний.

В апреле депутаты Госдумы РФ внесли соответствующий законопроект на рассмотрение палаты.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.