Помощник Путина рассказал, что президент будет обсуждать с руководством МИД

Президент России Владимир Путин обсудит с руководством МИД ключевые международные вопросы. Об этом сообщил Shot помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, на заседании обсудят в том числе Украину.

До этого в Кремле сообщили, что Владимир Путин поздно вечером 11 июня провел совещание о ходе СВО, на котором выступали глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после общего совещания Путин поговорил с участниками мероприятия по отдельности, проведя с каждым из них встречи один на один. О том, что обсуждалось на каждой из таких бесед, представитель Кремля не уточнил.

11 июня Путин также включил Андрея Белоусова, назначенного на этот пост 14 мая, в число постоянных членов Совета безопасности России. Секретарем Совбеза является бывший министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.