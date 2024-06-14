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Финский журналист призвал коллег объединяться против западной пропаганды

Журналист Хейсканен: мировые СМИ должны объединиться ради правдивой информации

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Shutterstock

Иностранным журналистам важно объединиться, забыть все распри и вместе делать честные репортажи о России, показывая, чем на самом деле живет страна. Такое мнение высказал финский журналист Кости Хейсканен. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, важной составляющей совместной работы должна быть борьба с русофобией и разжиганием ненависти в западных странах.

«Задача иностранных журналистов рассказывать объективно, показывать все, что происходит на СВО, но и рассказывать, как Россия справляется с импортозамещением, как иностранцы живут в России, как работает переезд бывших граждан РСФСР в Россию, и как работает переезд иностранцев, которые хотят переехать в Россию», — сказал Хейсканен.

Он также сообщил, что совместно с итальянским военным корреспондентом Андреа Лучиди открыл в Москве специальный корпункт для иностранных журналистов, которые хотят рассказывать объективную информацию о России и специальной военной операции на Украине, а не навязываемую западными СМИ.

В дальнейшем, по его словам, планируется открытие подразделений корпункта в Санкт-Петербурге, Мелитополе и Донецке.

До этого Хейсканен отмечал, что у европейцев снижается доверие к тому, что вещают западные СМИ о России и СВО. Как полагает журналист, ему, а также его западным коллегам, которые отстаивают информационную правду, удалось добиться определенного прорыва в международном вакууме.

Ранее европейские журналисты рассказали, как в ЕС блокируют материалы из новых регионов РФ.

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