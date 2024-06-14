Финский журналист сообщил об открытии в Москве корпункта для зарубежных СМИ

Финский журналист Кости Хейсканен и итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди открыли в Москве специальный корпункт для иностранных журналистов, которые хотят рассказывать объективную информацию о России и специальной военной операции на Украине, а не навязываемую западными СМИ. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

«И я хочу вам сказать, что вы очень сильно удивитесь, как здесь замечательно живут люди, как они пьют, едят, веселятся. Здесь и балеты, и оперы, и сауны, и все остальное, все работает. В отличие от нашей чудесной Европы, где все сокращается, закрывается и экономится», — отметил Хейсканен.

Он добавил, что в дальнейшем планируется открытие подразделений корпункта в Санкт-Петербурге, Мелитополе и Донецке.

До этого Хейсканен говорил, что у европейцев снижается доверие к тому, что вещают западные СМИ о России и СВО. Как полагает журналист, ему, а также его западным коллегам, которые отстаивают информационную правду, удалось добиться определенного прорыва в международном вакууме.

Ранее иностранный журналист вышел с плакатом к посольству своего государства в Москве.