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Медведев призвал покончить с метрополиями в новом мироустройстве

Медведев заявил, что пора избавиться от наследия колониальной системы

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Екатерина Штукина/РИА Новости

В новом мироустройстве не будет места санкциям и эксплуатации, а само явление метрополий и неоколониализма должно уйти в прошлое. Об этом в статье для «Российской газеты» заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Бывшие метрополии страстно желают все так же паразитировать на зависимых от них странах, обеспечивать себе комфорт за счет унижения и подавления других. Только на сей раз — более изощренными средствами и методами. Ничего нового в этом нет. Consuetude est altera natura («Привычка — вторая натура»), как гласит известная латинская пословица», — заявил Медведев.

Соединенные Штаты Медведев назвал такой глобальной санкционной неометрополией — в качестве примера политик привел Кубу, которая с 1959 года, с момента введения санкционного режима, недополучила $159,8 млрд.

В своей статье Медведев объявляет, что новый мировой порядок избавится от старых методов эксплуатации и неоколониализма.

До этого Дмитрий Медведев призвал требовать от Запада $100 трлн репараций за работорговлю.

Ранее Лавров потребовал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире.

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