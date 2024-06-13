НАТО пообещало не навязывать Украине условия мира с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет решать за Украину, на каких условиях соглашаться на мир в конфликте с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Мы не будем сидеть тут, в штаб-квартире, и решать, на каких условиях Украине заключать мир. Это будет решать сама Украина», — заявил он по итогам заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе на уровне министров обороны.

13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга, что североатлантический альянс давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией.

В этот же день Столтенберг отметил, что НАТО не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.

12 июня генеральный секретарь НАТО заявил, что поставки оружия Украине станут обязательными для стран альянса.

Ранее глава МИД Британии назвал условие прекращения ударов ВСУ по России.