Дело журналиста Гершковича направили в суд

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГП Андрея Иванова.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), дело направлено в Свердловский областной суд.

По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте прошлого года собирал в Свердловской области информацию о выпуске военной техники оборонным предприятием АО «НПК «Уралвагонзавод».

В конце мая посол США в РФ Линн Трейси посетила корреспондента американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово. В дипломатической миссии отметили, что он сохраняет позитивный настрой. В посольстве напомнили, что Гершкович ожидает начала судебного процесса.

Ранее Байден рассказал о работе над возвращением Гершковича и Уилана.