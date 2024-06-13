Офис Зеленского обвинили в удалении комментариев с критикой президента

Бывший депутат Верховной рады Украины Тарас Черновол заявил, что офис президента страны Владимира Зеленского активно чистит его личные аккаунты от негативных комментариев граждан, потому что боится упоминаний о его нелегитимности. Об этом политик сказал на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

По его словам, Зеленский боится упоминания о своей нелегитимности. «Страшно стало, что народ видит, что король голый. У них есть специально нанятые люди, которые работают только на одно — вычищать все неприятные комментарии», — заявил Черновол.

Зеленский хочет, чтобы перед возможными выборами президента, когда их назначат, было как можно меньше упоминаний о недовольстве украинцев его политикой, добавил политик.

7 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине.

Он пояснил, что на Украине есть закон о военном положении, в котором сказано, что в условиях военного положения президентские выборы в стране не проводятся, но там не говорится, что они пролонгируются.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Он вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее Путин заявил о нелегитимности Зеленского.