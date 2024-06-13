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Белорусский политик ответил Пашиняну на резкое заявление в адрес Лукашенко

Посол РБ Крутой призвал Пашиняна разобраться в ситуации после слов о Лукашенко

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сделавшему резкие заявления в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, нужно разобраться в ситуации. Об этом заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, слова которого передает ТАСС.

«Пашиняну нужно разобраться, еще там у него в Ереване протесты идут», — заявил посол.

13 июня Пашинян заявил, что Армения может изменить отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если Александр Лукашенко извинится перед Ереваном.

По его словам, представители Армении не могут обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ОДКБ, поскольку он якобы участвовал в подготовке войны против армянской стороны и поддерживал Азербайджан. При этом армянский премьер признал, что ему придется контактировать с белорусским лидером в форматах ЕАЭС и СНГ.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем», который никак не защищает страну. При этом премьер-министр подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ.

Ранее полиция применила шумовые гранаты против протестующих в Ереване.

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