В Кремле ждут прояснения позиции Армении по ОДКБ

Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.
Песков добавил, что Россия в любом случае будет придерживаться партнерских и союзнических отношений.
12 июня Никол Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем», который никак не защищает страну. При этом премьер-министр подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения.
Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ логичным шагом.
Также Пашинян сказал, что Армения может изменить отношение к Организации Договора о коллективной безопасности, если президент Белоруссии Александр Лукашенко извинится перед Ереваном.
Политический обозреватель Андрей Перла заявил, что выход из ОДКБ навредит самой Армении.
Ранее в России призвали исключить Армению из ОДКБ.