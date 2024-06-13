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В Кремле ждут прояснения позиции Армении по ОДКБ

Песков: РФ продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ

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MGIMO360 TV/YouTube

Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

Песков добавил, что Россия в любом случае будет придерживаться партнерских и союзнических отношений.

12 июня Никол Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем», который никак не защищает страну. При этом премьер-министр подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения.

Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ логичным шагом.

Также Пашинян сказал, что Армения может изменить отношение к Организации Договора о коллективной безопасности, если президент Белоруссии Александр Лукашенко извинится перед Ереваном.

Политический обозреватель Андрей Перла заявил, что выход из ОДКБ навредит самой Армении.

Ранее в России призвали исключить Армению из ОДКБ.

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