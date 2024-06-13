Аргентина присоединилась к контактной группе по Украине. Об этом перед началом встречи группы сообщил глава министерства обороны США Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.

«Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена», — заявил руководитель Пентагона.

Контактная группа по Украине включает в себя порядка 50 государств, включая большую часть стран Евросоюза и всех членов Североатлантического альянса.

13-14 июня аргентинский президент Хавьер Милей посетит саммит Группы семи (G7) в Италии. После этого он прилетит на конференцию по Украине в Швейцарии, которую ранее посещать не планировал. Отмечается, что свое решение относительно саммита он изменил «в последнюю минуту».

До этого Милей отказался проводить встречу с послами мусульманских стран из-за представителя Палестины.

Ранее Милей объявил себя самым популярным в мире политиком.