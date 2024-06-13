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Политолог назвал последствия выхода Армении из ОДКБ

Политолог Перла: выход из ОДКБ навредит самой Армении

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также об отказе посещать Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко.

«Он требует уважения к Армении как к равноправному партнеру, притом что у него в три раза меньше граждан, чем в Белоруссии и в два раза меньше экономика, чем у Челябинской области. При этом он угрожает уйти к другому покровителю — это уже не про равноправие, это про вассалитет. Конечно, всем этим он вредит не России и Белоруссии, а самой Армении», — сказал Перла.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем», который никак не защищает страну. При этом премьер-министр подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения.

Позднее Пашинян заявил, что отказывается посещать Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко. То же, по его словам, касается и других армянских чиновников и политиков.

Он объяснил такое решение тем, что представители Армении не могут обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ, поскольку он якобы участвовал в подготовке войны против армянской стороны и поддерживал Азербайджан.

Ранее в МИД Армении объяснили слова Пашиняна о выходе из ОДКБ.

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