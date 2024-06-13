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Политолог объяснил, что сподвигло США ввести санкции против Мосбиржи

Политолог Перла: США ввели санкции против Мосбиржи перед президентскими выборами

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«Газета.Ru»

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал санкции США, введенные против Московской биржи. Со ссылкой на анонимного эксперта он отметил, что такое решение Вашингтона было ожидаемым на фоне предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах.

«На выбор времени повлияли, видимо, два момента: заход наших кораблей в Гавану, то есть демонстрация возможности прямого и дословного повторения Карибского кризиса. И проведение в Швейцарии на следующей неделе так называемой мирной конференции по Украине, точнее тот факт, что она будет заведомо провальной», — сказал эксперт.

12 июня Минфин США сообщил, что ввел санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на площадке. НКЦ входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД).

Позднее Мосбиржа заявила, что с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Подчеркивалось, что биржа «обладает всем необходимым инструментарием», чтобы обеспечить бесперебойность торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров.

Ранее в России призвали создать новую финансовую систему в ответ на санкции против Мосбиржи.

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