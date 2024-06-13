Медведев порассуждал об ответе РФ на санкции со стороны США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение США ввести новые антироссийские санкции. Пост с соответствующим содержанием появился в его личном Telegram-канале.

Он задался вопросом, стоит ли Москве как-либо отвечать на рестрикции со стороны западных государств. По словам Медведева, в настоящее время количество санкций против РФ исчисляется десятками тысяч. При этом страна научилась развиваться и жить даже в таких условиях.

Но, как отметил зампред СБ РФ, с другой стороны власти должны отреагировать на недружественные шаги США. То же касается всех ее жителей, которые любят свою Родину.

«Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить», — написал Медведев.

В частности, он призвал нанести ущерб экономике и благополучию западных государств. С этой целью Москве стоит продолжать искать «критические уязвимости» экономики этих стран и наносить по ним удары.

Более того, зампред СБ РФ предложил передать противникам США и их союзников все возможные виды вооружений, за исключением ядерного. Также, по его мнению, российской стороне следует приложить руку к дезорганизации муниципальной власти в государствах Запада и организовать здесь «социальные взрывы».

«Никаких правил в отношении врага! Путь получат все сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!» — подытожил Медведев.

12 июня министерство финансов США расширило список антироссийских санкций, введя рестрикции против более 30 физических лиц. Вместе с этим ограничения коснулись компаний, связанных с IT и авиацией, и Московской биржи. На этом список не заканчивается.

Ранее в Государственной думе РФ высказались об американских санкциях.