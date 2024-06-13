В МИД России оценили перспективы восстановления диалога с НАТО

Никаких перспектив восстановления диалога России с НАТО сейчас нет, а последние действия альянса сигнализируют о подготовке к возможному столкновению с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишут «Известия».

«На сегодня никаких перспектив восстановления субстантивного диалога нет», - заявил Грушко.

При этом военный альянс проводит подготовку к возможному столкновению с Россией. Об этом свидетельствуют учения, которые проводит НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны адаптировать ядерное сдерживание альянса к новым обстоятельствам.

Незадолго до этого участники саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне заявили, что для вступления в альянс Украина должна победить в военном конфликте с Россией.

Ранее в США призвали НАТО готовиться к «затяжной войне» с Россией.