Россия пообещала ответ на новые санкции США

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия будет давать адекватный и решительный ответ на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, новые санкции, введенные министерством финансов США, являются поздравлением российскому народу со стороны американских властей.

Антонов считает, что Вашингтон верит в то, что может решать глобальные проблемы единолично, в то время как растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность и другие.

Дипломат отметил, что российская сторона готова к равноправному диалогу, если США для этого созреют, но Москва не собирается навязываться в партнеры.

До этого Антонов заявил, что страны мирового большинства отказались присоединиться к санкциям против России.

Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркнула, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.