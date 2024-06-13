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В Британии назвали причину провала конференции по Украине

Меркурис: многие отказались от участия в саммите из-за недоверия к Зеленскому

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Elizabeth Frantz/Reuters

Многие страны проигнорировали конференцию по Украине в Швейцарии из-за потери доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Сейчас, когда ситуация в Украине ухудшается, а позиция Зеленского лишь вызывает вопросы, все больше и больше стран решают, что им следует держаться в стороне», — сказал он.

Эксперт добавил, что в целом идея этой конференции была обречена на провал и была создана для укрепления имиджа Зеленского после провала контрнаступления ВСУ.

До этого сообщалось, что количество государств, намеренных принять участие в мирной конференции по Украине, уменьшилось с 93 до 78.

Незадолго до этого экс-премьер Японии Юкио Хатояма заявил, что конференция в Швейцарии по Украине, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил перспективность конференции по Украине в Швейцарии.

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