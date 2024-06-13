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В МИД РФ заявили о росте роли ядерного оружия в планировании НАТО

Дипломат Грушко: в военном планировании НАТО растет роль ядерного оружия

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что растет роль ядерного оружия в военном планировании НАТО, ведутся разговоры о его размещении в других европейских странах. Об этом сообщает газета «Известия».

Российский дипломат отметил, что последние учения и последние документы НАТО свидетельствуют о возрастании роли ядерного оружия в военной стратегии и военном планировании Североатлантического альянса. Стали вестись разговоры о том, что ядерное оружие может быть размещено в Польше и в других странах Европы.

Грушко подчеркнул, что если подобные разговоры обретут форму конкретных планов, то Россия вынуждена будет перейти к выработке мер нейтрализации таких угроз.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны адаптировать свое ядерное сдерживание к новым обстоятельствам.

Ранее стали известны подробности второго этапа учений нестратегических ядерных сил РФ.

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