В России хотят запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ

В четверг, 13 июля, на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации внесут законопроект, который предполагает запрет на выплату фактической зарплаты ниже уровня МРОТ уже после вычета НДФЛ. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что проект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ.

В пояснительной записке к нововведению отмечается, что фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма сегодня может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка. Также он может быть ниже в том случае, когда сотрудник берет отпуск или болеет.

Отмечается, что закон направлен на то, чтобы соблюдать право граждан на вознаграждение за труд без дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России может появиться федеральный инвестиционный налоговый вычет.

Также Путин заявил, что нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для отечественных IT-компаний до 2030 года.

Ранее Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.